Главный синоптик Петербурга Колесов пообещал оттепель в городе в середине недели

Оттепель начнется в Петербурге в середине недели Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Для тех, кто соскучился по теплой зиме в Санкт-Петербурге, главный синоптик города Александр Колесов сделал хороший прогноз. К середине недели в Северной столице снова наступит оттепель. Погода станет мягче уже к вечеру 6 февраля 2023 года, а к 8 февраля температура и вовсе поднимется до плюсовых показателей.

- Циклоны, смещающиеся через Баренцево море, повлияют и на наш регион, и вместе с западными потоками воздуха и усилением ветра к середине недели в Санкт-Петербург придет оттепель. На сегодняшний день есть перспективы, что эта оттепель будет не продолжительной и, самое главное, без экстремальных температур, - отметил Колесов.

До этого момента в Петербурге продолжится зимняя и слабоморозная погода. Снега в эти дни почти не будет, но температура в течение суток сохранится в пределах 1-5 градусов ниже нуля.