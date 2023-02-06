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НовостиОбщество6 февраля 2023 6:20

Главный синоптик Петербурга Колесов пообещал оттепель в городе в середине недели

Но потепление окажется непродолжительным
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Оттепель начнется в Петербурге в середине недели

Оттепель начнется в Петербурге в середине недели

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Для тех, кто соскучился по теплой зиме в Санкт-Петербурге, главный синоптик города Александр Колесов сделал хороший прогноз. К середине недели в Северной столице снова наступит оттепель. Погода станет мягче уже к вечеру 6 февраля 2023 года, а к 8 февраля температура и вовсе поднимется до плюсовых показателей.

- Циклоны, смещающиеся через Баренцево море, повлияют и на наш регион, и вместе с западными потоками воздуха и усилением ветра к середине недели в Санкт-Петербург придет оттепель. На сегодняшний день есть перспективы, что эта оттепель будет не продолжительной и, самое главное, без экстремальных температур, - отметил Колесов.

До этого момента в Петербурге продолжится зимняя и слабоморозная погода. Снега в эти дни почти не будет, но температура в течение суток сохранится в пределах 1-5 градусов ниже нуля.