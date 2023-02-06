Парень ранил из пистолета мужчину во время драки в Сосновом Бору

Полицией установлены обстоятельства конфликта, в ходе которого один из мужчин применил пневматический пистолет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция разбирается в обстоятельствах драки, в ходе которой мужчина был ранен из пневматического пистолета. Конфликт произошел в ночь на 5 февраля 2023 года в городе Сосновый Бор. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 00:24 в полицию Соснового Бора поступило сообщение от 33-летнего мужчины о том, что во дворе дома 66 по улице Молодежной в ходе обоюдной драки неизвестный мужчина выстрелил в его сторону из пневматического пистолет, - рассказали в полиции.

Стражи порядка выехали на место и провели проверку. Было установлено, что во время драки на Липовском проспекте 5-8 в потерпевшего стрелял из пневматического пистолета 22-летний молодой человек. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Стрелявший парень вскоре сам явился в полицию. У него изъяли пистолет. После дачи показания его отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.