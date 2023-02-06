Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 февраля 2023 7:10

Суд прекратил дело о мошенничестве против бывшего вице-президента строительной компании «ПИК»

Топ-менеджерам компании вменяли хищение 140 млн рублей при строительстве ЖК в Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Следствие прекратило дело экс-вице-президента ПИК Лефеля по делу о хищении 140 млн рублей

Следствие прекратило дело экс-вице-президента ПИК Лефеля по делу о хищении 140 млн рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего вице-президента по развитию крупнейшего в России застройщика жилья группы компаний "ПИК" Александра Лефеля и бывшего руководителя одного из подразделений этой организации Николая Васильева. Топ-менеджерам вменяли хищение 140 миллионов рублей при строительстве ЖК в Северной столице. Об этом 5 февраля 2023 года пишет "Коммерсант".

- После проведения экспертизы сумма ущерба заметно снизилась, и обвиняемые, чьи деяния были переквалифицированы с мошенничества на злоупотребление полномочиями, согласились возместить его своему бывшему работодателю, - пишет издание.

В ходе расследования дело было переквалифицировано со статьи о крупном мошенничестве на статью - злоупотребление полномочиями.