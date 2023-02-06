Суд прекратил дело о мошенничестве против бывшего вице-президента строительной компании «ПИК»

Следствие прекратило дело экс-вице-президента ПИК Лефеля по делу о хищении 140 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего вице-президента по развитию крупнейшего в России застройщика жилья группы компаний "ПИК" Александра Лефеля и бывшего руководителя одного из подразделений этой организации Николая Васильева. Топ-менеджерам вменяли хищение 140 миллионов рублей при строительстве ЖК в Северной столице. Об этом 5 февраля 2023 года пишет "Коммерсант".

- После проведения экспертизы сумма ущерба заметно снизилась, и обвиняемые, чьи деяния были переквалифицированы с мошенничества на злоупотребление полномочиями, согласились возместить его своему бывшему работодателю, - пишет издание.

В ходе расследования дело было переквалифицировано со статьи о крупном мошенничестве на статью - злоупотребление полномочиями.