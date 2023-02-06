Движение по КАД в районе дамбы ограничат 6 февраля

На дамбе ограничат проезд в районе порта "Бронка". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургских автомобилистов предупреждают об ограничении движения по части Кольцевой автодороги, проходящей по дамбе. 6 февраля будет закрыта для проезда одна полоса на развязке в районе порта «Бронка».

- Для замены шумовых панелей на первом съезде (на внешнее кольцо в сторону Таллинского шоссе) транспортной развязки «Бронка» запланировано проведение дорожных работ с сужением полосы, - сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.

В дирекции дамбы водителям приносят извинения за временные неудобства и советуют отслеживать дорожную ситуацию по навигаторам и онлайн-картам. чтобы не попасть в пробку.

Напомним, что накануне региональное управление ГИБДД в свою очередь предупреждало о гололеде на дорогах Петербурга и Ленобласти. Особенно опасными являются продуваемые участки трасс, в том числе дамба, где от влажности и ветра образование гололеда происходит очень быстро.