Восьмилетний мальчик из Ленобласти в день рождения собрал гуманитарную помощь для военных

Маленький мальчик из Ленобласти отправил подарки бойцам в зону спецоперации.

Восьмилетний мальчик из Ленобласти Филипп не стал ничего просить себе на день рождения и вместо этого собрал гуманитарную посылку для военнослужащих. О необычном поступке школьника написало издание online47.ru, ссылаясь на пресс-службу регионального правительства. Оказывается, Филипп заранее предупредил всех друзей и родных, что вместо игрушек он ждет балаклавы, носки и перчатки. В итоге всем миром мальчик собрал большую посылку.

- Груз с вещами и письмами от ребят оперативно передали через спецпредставителя губернатора Ленобласти по взаимодействию с воинскими частями в зоне спецоперации Сергея Мачинского, - уточнили в издании.

Кроме этого мальчик записал видеообращение к военным, поблагодарил их за службу и пожелал им счастья. Солдаты в ответ надели балаклавы от Филиппа и тоже сняли себя на видео с приветственным словом.