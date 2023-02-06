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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 8:18

Видео с места массового ДТП с погибшими под Гатчиной

Очевидцы опубликовали видео с места массового ДТП под Гатчиной, в котором погибли два человека
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В ДТП под Гатчиной погибли два человека Фото: vk.com/avtogatchina

В ДТП под Гатчиной погибли два человека Фото: vk.com/avtogatchina

Видео с места страшной смертельной аварии под Гатчиной опубликовали в соцсетях случайные очевидцы. Водители, проезжавшие место ДТП через несколько минут после столкновения, отмечают, что выглядит это жутко.

- Проезжали место ДТП, жуть полная, - пишут автомобилисты в группе «Авто Гатчина».

По из словам, одна машина разбита полностью. Она стоит посреди дороги и мешает проезду, Еще несколько замерли на обочине. Так же лежат и тела погибших.

Пол данным ГИБДД, авария произошла в 8:17 утра 6 февраля на участке между Большим Верево и Зайцево. Трасса здесь узкая и не имеет освещения. В результате столкновения два человека погибли на месте, еще два серьезно пострадали.