Полиция начала проверку после массового ДТП с двумя погибшими под Гатчиной

Полиция начала проверку после ДТП под Гатчиной. Фото: https://vk.com/avtogatchina

Полиция начала проверку обстоятельств массового смертельного ДТП на старом Киевском шоссе в Гатчинском районе Ленобласти. Утром 6 февраля здесь столкнулись несколько автомобилей. Движение по трассе было частично перекрыто.

- В 8.17 на 36-м километре автодороги «Санкт-Петербург - Псков» произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии двое человек скончались, двое в тяжелом состоянии госпитализированы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

К проверке обстоятельств трагедии подключилась и прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства установят, насколько соблюдались нормы по содержанию дороги и организации движения. Сами автомобилисты жалуются на отсутствие освещения, разделительных барьеров и неудачную выпуклую разметку.

Видео с места ДТП в соцсетях опубликовали очевидцы. По их словам, произошедшее - «полная жуть».