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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 8:45

Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Гатчинском районе Ленобласти

По предварительным данным, погибли два человека
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП под Гатчиной

Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП под Гатчиной

Фото: СОЦСЕТИ

В Ленинградской области прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Гатчинском районе. Трагедия произошла утром 6 февраля 2023 года на трассе "Санкт-Петербург - Псков". На дороге столкнулись сразу четыре автомобиля. Об этом рассказали в ведомстве.

- Установлено, что на автомобильной трассе "Санкт-Петербург-Псков" на участке дороги 35 километра в Гатчинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех легковых автомобилей. Сейчас на месте прокуратурой координируется работа экстренных служб, - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли два человека. Сколько пострадавших, пока что не уточняется.

Водителям советуют объезжать аварийный участок по основному ходу Киевского шоссе в обход Гатчины.