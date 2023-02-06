Иностранная преступность снизилась на 10% в Петербурге несмотря на рост миграции

Петербург стал лидером по числу депортированных иностранцев-нарушителей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снизилась иностранная преступность, несмотря на постпандемийный бум миграции. Это объясняется миграционной политикой. Петербург стал лидером по числу депортированных иностранцев-нарушителей. Об этом 6 февраля 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Снятие в начале 2022 года пандемийных ограничений ожидаемо привело к всплеску притока мигрантов в город на Неве. Всего по сравнению с 2021 годом в Петербург въехало на треть больше иностранных граждан. В общей сложности во всем регионе, включая соседнюю Ленинградскую область, на миграционный учет поставили более 2 миллионов человек, - рассказали в полиции.

Так как общий поток мигрантов включат долю нелегалов, специалисты прогнозировали рост преступлений, совершенных иностранцами. Но за прошлый год этот вид преступности по региону сократился на 8 процентов, а по Петербургу почти на 10 процентов.