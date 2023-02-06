Смольный напомнил о бесплатной вакцинации собак от бешенства в Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжается социальная акция по бесплатной вакцинации собак от бешенства Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном напомнили о том, что владельцы собак в Санкт-Петербурге могут бесплатно вакцинировать своих питомцев от бешенства. Социальная акция проводится в городе с 2012 года. За это время горожане воспользовались услугой 836 тысяч раз. В 2023 году на вакцинацию животных из бюджета выделено 107 миллионов рублей.

- За январь 2023 года в Санкт-Петербурге вакцинировано от бешенства почти 9,5 тысяч собак, это один из лучших показателей в стране. Перед вакцинацией животное проходит клинический осмотр, чипирование, а также ему выдается ветеринарный паспорт, - отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

Петербург стал первым субъектом в стране, который начал оказывать подобную помощь владельцам питомцев в вопросах их содержания. Бесплатно вакцинировать от бешенства свою собаку можно каждый год в государственных ветеринарных клиниках во всех районах города, при наличии у владельца животного регистрации в Петербурге.