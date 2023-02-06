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НовостиОбщество6 февраля 2023 10:20

Выделенную полосу для трамваев организуют на мосту Александра Невского в Петербурге

Для этого на мосту установят более 1 тысячи дорожных делиниаторов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На мосту Александра Невского появится выделенная полоса для трамваев

На мосту Александра Невского появится выделенная полоса для трамваев

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На мосту Александра Невского в Санкт-Петербурге появится выделенная полоса для трамваев. Ее организуют на время капитального ремонта станции метро "Ладожская", чтобы обеспечить безопасность и скорость перевозки пассажиров. Она будет обустроена путем обособления трамвайного полотна при помощи делиниаторов. Об этом 6 февраля 2023 года рассказали в Смольном.

- Планируется установить 1 073 дорожных делиниаторов. Это позволит обособить движение четырех трамвайных маршрутов в Центральном и Красногвардейском районах по мосту Александра Невского, - сообщили в комитете по транспорту.

Напомним, что специально на время ремонта на станции метро "Ладожская" будет запущен трамвайный маршрут №30. Он будет курсировать от метро через "Новочеркасскую" до площади Александра Невского. Проезд сделают бесплатным.