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НовостиОбщество6 февраля 2023 10:34

Суд Петербурга вынес приговор акушерке-гинекологу, обвиняемой в смерти пациентки

Сама медик вину не признала
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Суд признал гинеколога виновной в смерти пациентки.

Суд признал гинеколога виновной в смерти пациентки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петродворцовый районный суд Петербурга вынес приговор по делу о гибели пациентки. В смерти женщины обвиняли акушерку-гинеколога, у которой наблюдалась погибшая. Сама медик при этом вину не признавала.

- В декабре 2019 года обвиняемая оказывала медицинскую помощь женщине 1955 года рождения. Действуя по неосторожности в форме небрежности, допустила дефект хирургического лечения, приведший в дальнейшем к смерти пациентки от перитонита, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В материалах дела говорится, что на операции отсутствовал хирург, а обвиняемая, вопреки общепринятой в хирургии практике, отказалась делать дренирование брюшной полости пациентки.

Учитывая непризнание вины акушеркой, суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с запретом заниматься медициной еще год. Но в связи с истечением срока давности по делу, медика освободили от наказания.

Больница, в которой работает акушерка, заплатит родным погибшей три миллиона рублей компенсации.