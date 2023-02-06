Новым главой комитета по топливно-энергетическому комплексу в Ленобласти назначен Сергей Морозов

Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении Сергея Морозова председателем комитета по ТЭК Ленобласти / Фото: Администрация ЛО

В правительстве Ленинградской области новые назначения. Новым председателем комитета по топливно-энергетическому комплексу стал Сергей Морозов. Он вступит в должность с 13 февраля 2023 года. Соответсвующее распоряжение уже подписал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

- Про Сергея Морозова известно, что он строг к подчиненным, во время работы в "Водоканале" ни разу не отступил от традиции пробовать воду на новых станциях водоочистки, введенных в эксплуатацию под его руководством, испытывает добрые чувства к котам, на что они отвечают взаимностью; а рыбалка - его страсть с детских лет, - рассказали в областной администрации.

Сергей Сергеевич родился в Ленинграде в 1984 году. Окончил Петербургский государственный университет экономики и финансов, государственный технологический университет растительных полимеров, а также политехнический техникум. Еще в 2002 году начал работать слесарем по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов. После работал в "Водоканале" Петербурга на инженерных и руководящих должностях, возглавлял Фонд капремонта в Ленобласти, а с 2019 года являлся гендиректором "Водоканала" в Ленобласти.