400 студентов эвакуировали из Института дизайна в Петербурге во время пожара

Более 450 человек эвакуировали из здания вуза на Вознесенском проспекте в Петербурге / Фото: МЧС СПб

Студентов и сотрудников университета Технологии и дизайна Санкт-Петербурга эвакуировали из здания на Вознесенском проспекте. В первом часу дня 6 февраля 2023 года в Институте дизайна начался пожар - горели перекрытия. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В четырехэтажном здании происходило горение перекрытий между верхним этажом и чердаком на общей площади в 17 квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до номера 1БИС, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Из здания были эвакуированы 400 студентов и 60 человек персонала. Сведения о пострадавших не поступали.

Тушением пожара занимаются 36 человек личного состава МЧС с привлечением восьми единиц специальной пожарной техники. Известно, что в 14:26 часов пламя было потушено. Сейчас специалисты занимаются проливкой места возгорания.