Трупы супружеской пары нашли на месте пожара в квартире в Ленобласти

Обгоревшие тела пожилой пары нашли после пожара в квартире в Светогорске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области в городе Светогорск нашли трупы супружеской пары на месте пожара. Возгорание произошло утром 5 февраля 2023 года в жилом доме на улице Коробицына. Об этом пишет "Мойка78".

- Спасатели после тушения пожара в квартире жилого дома на улице Коробицына в Светогорске Выборгского района Ленобласти обнаружили тела двух пожилых людей, - сообщает издание.

Пламя разгорелось рано утром. Дым почувствовали соседи и вызвали спасателей. Когда огонь был потушен, пожарные начали разбирать завалы в квартире и обнаружили два обгоревших трупа. По предварительной информации, погибшими были пожилые супруги 64 и 62 лет.

Тела были направлены в морг. Проверкой занимается следственный комитет.