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НовостиПетербургская стройка6 февраля 2023 13:16

«Дом.РФ» даст 17 миллиардов рублей на трамвайную линию «Купчино-Шушары-Славянка»

Об этом договорились губернатор Петербурга Александр Беглов и глава компании Виталий Мутко
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
"Дом.РФ" будет софинансировать строительство трамвайной линии в Славянку. Фото: gov.spb.ru

"Дом.РФ" будет софинансировать строительство трамвайной линии в Славянку. Фото: gov.spb.ru

Власти Петербурга договорились с компанией «Дом.РФ» о частичном финансировании строительства трамвайной линии «Купчино-Шушары-Славянка». На проект за счет облигаций «Дом.РФ» будет привлечено 17 миллиардов рублей.

- Совместная работа над новой трамвайной линией это возможность развития транспортной инфраструктуры не только уже существующих, но и молодых районов, - заявил глава компании Виталий Мутко на встрече с губернатором города Александром Бегловым.

Проект скоростной линии реализуется по программе государственно-частного партнерства. Ветка длиной в 21 километр пройдет от Балканской площади через Шушары до микрорайона Славянка, где идет активное жилое строительство.

По планам предусмотрено строительство трех мостов, четырех путепроводов, трамвайного депо, а также закупка 22 трамваев. Ввод линии в строй намечен на 2025 год.