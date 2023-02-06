Петербургская таможня завела дело о контрабанде крупной партии лесоматериалов

Таможня завела дело о контрабанде древесины на шест миллионов рублей. Фото: СЗТУ.

Санкт-Петербургская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде крупной партии древесины, которую незаконно вывезли в Финляндию. По подсчетам таможенников, стоимость контрабандных лесоматериалов превышает шесть миллионов рублей.

- Между российским ООО и компанией из Финляндии был заключен контракт на поставку продукции в Финляндию. Таможенники установили, что при декларировании были заявлены недостоверные сведения о производителе лесоматериалов, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Ошибка в оформлении документов на вывоз березового кругляка может обойтись коммерсантам очень дорого. Уголовная статья «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В настоящее время по делу идет расследование, окончательную меру наказания определит суд.