Очевидцы сообщают о задымлении в районе Кировского завода. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители южной части Петербурга сообщают о возгорании в районе Кировского завода. По словам очевидцев, находящихся в непосредственной близости от предприятия. Над одним из цехов поднимаются клубы черного дыма.

- По предварительным данным, горит формовочный цех, - сообщают городские СМИ.

Позднее информацию о возгорании подтвердили в городском управлении МЧС.

- В 16:18 поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Стачек, дом 47, литера АЛ.В трехэтажном складском помещении происходило горение обстановки на площади 20 квадратных метров, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

На место ЧП примчались пять пожарных машин и 23 спасателя. В 17:16 пожар был ликвидирован. Данных о пострадавших нет.