Суд арестовал первого замглавы Комитета по строительству Ленобласти по делу о взятке в полмиллиона рублей

Суд арестовал замглавы стройкомитета Ленобалсти по делу о взятке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Октябрьский райсуд Петербурга отправил под арест заместителя главы Комитета по строительству Ленобласти Сергея Шалыгина, которого обвиняют во взяточничестве. По версии следствия, чиновник взял 500 тысяч рублей у гендиректора строительной компании за заключение выгодных госконтрактов.

- 4 февраля 2023 года, находясь в автомобиле, припаркованном на проспекте Маршала Блюхера, Шалыгин лично получил взятку в сумме 500 000 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

После задержания чиновник выразил готовность сотрудничать со следствием и полностью признал вину. Тем не менее, суд решил не оставлять его на свободе до рассмотрения дела по существу, отправив под арест на ближайшие два месяца.

В СИЗО отправился и гендиректор стройкомпании, который давать показания отказался.