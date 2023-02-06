Сбой в движении поездов произошел на оранжевой ветке метро Петербурга

На оранжевой ветке произошел сбой движения поездов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сбой в графике движения по четвертой, оранжевой ветке петербургского метрополитена произошел вечером 6 февраля. По неназванным техническим причинам, составы в тоннелях следуют с увеличенным интервалом.

- На участке Линии 4 от станции «Спасская» до станции «Площадь Александра Невского 2» поезда следуют с увеличенным интервалом, - сообщает пресс-служба подземки.

Пассажирам приносят извинения а доставленные неудобства и советуют пользоваться альтернативными видами транспорта.

Напомним, что на этом участке Лахтинско-Правобережной линии расположены четыре станции: «Спасская», «Достоевская», «Лиговский проспект» и «Площадь Александра Невского 2».

ОБНОВЛЕНО:

С 17:29 движение по оранжевой ветке осуществляется в обычном режиме.