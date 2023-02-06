Петербуржцам рассказали, как вернуть деньги за несостоявшиеся концерты

Многие концерты были отменены во время пандемии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербуржцам рассказали, что делать после отмены несостоявшегося концерта или спектакля, на который был куплен билет. Ведь некоторые мероприятия, которые должны были пройти в доковидное время, до сих пор не состоялись. Поэтому вопрос о возврате денег за билет остается актуальным.

- Следуя закону, нужно написать заявление на возврат денег. Но это не всегда срабатывает. Нередко приходится писать досудебную претензию, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Как объяснила юрист в сфере культуры и искусства Валерия Маламура, в таком случае организаторы мероприятий понимают, что если они не вернут деньги после досудебной претензии, то потом придется возместить еще и судебные расходы.

По мнению экспертов, эта проблема остается на локальном уровне, потому что на билеты тратят небольшие деньги, а разбирательства могут заставить сильно нервничать. Пока что потребителям действительно удается решать проблемы, благодаря объединениям в социальных сетях.