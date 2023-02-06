Серийный педофил из Карелии получил 23 года колонии

В Карелии осудили серийного педофила. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Карелии вынесли приговор серийному педофилу, который с 2006 года насиловал маленьких детей. В «послужном списке» преступника несколько доказанных эпизодов. Этого хватило, чтобы отправить мужчину за решетку на ближайшие два десятка лет.

- Следствием и судом установлено, что подсудимый, на протяжении длительного времени, совершал в отношении малолетних детей насильственные действия сексуального характера. Ему назначено наказание в виде 23 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба карельского управления Следственного комитета России.

Кроме этого, по освобождении, мужчина еще полтора года будет ограничен в своих перемещениях. Также он должен выплатить 600 тысяч рублей компенсации жертвам насилия.

Напомним, что накануне в Карельском городе Пудога задержали 33-летнего мужчину, который избил девочку, не уступившую ему дорогу.