Румянцевский сад в Петербурге благоустроят к 2024 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Румянцевский сад благоустроят в Петербурге к следующему году. Кроме этого, в зоне отдыха будет отреставрирован установленный там обелиск. Сад приведут в порядок по случаю памятной даты. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в еженедельном радиообращении.

- 2024 год – символическая дата. Через год исполнится 225 лет с момента установки памятника. Монумент напоминает о победах нашей армии под руководством фельдмаршала Петра Румянцева-Задунайского в русско-турецкой войне, которая была с 1769 по 1774 годы, - отметил глава города.

Напомним, по итогам этой военной компании был возращен Азов в состав территории России. Кроме этого, завоеваны земли между Днепром и Бугом. У торговцев появился доступ к Черному морю. Османская империя по итогам сражения прекратила многовековое владычество в Крыму.