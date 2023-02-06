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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 16:14

В Петербурге ищут отца и четырехлетнего сына, пропавших полгода назад

Сначала мужчину с ребенком искали в других городах
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчину и мальчика не могут найти уже больше полугода

Мужчину и мальчика не могут найти уже больше полугода

Фото: Артем КИЛЬКИН

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут мужчину и его маленького сына, которые пропали еще в июле прошлого года. Сначала предполагалось, что отец с мальчиком могут находиться в Железногорске-Илимском, Иркутской области или Новосибирске. Но сейчас территория поиска расширилась: туда вошли Петербург и Ленобласть.

- Мужчину и мальчика не могут найти уже больше полугода. Ребенку всего четыре года, а его отцу – 33 года, - сообщается в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост мужчины – 170-175 сантиметров, он худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и карими глазами. Четырехлетний мальчик – не выше метра. У него светло-русые волосы и голубые глаза. Об обстоятельствах их исчезновения не сообщается. Продолжаются поиски.