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НовостиОбщество6 февраля 2023 16:19

Огромные очереди выстроились к часовне Ксении Блаженной в Петербурге в день ее памяти

Петербургскую святую вспоминают прихожане на Смоленском кладбище
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Петербуржцы пришли к часовне Ксении Блаженной в день ее памяти.

Петербуржцы пришли к часовне Ксении Блаженной в день ее памяти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Огромные очереди верующих выстроились 6 февраля к часовне Ксении Блаженной на Смоленском кладбище Петербурга. Поклониться одной из самых почитаемых в городе святых пришли сотни человек.

- Сегодня по традиции люди будут идти к любимой святой в ее часовню до позднего вечера, - пишет «Петербургский дневник».

Утром 6 февраля в храме Смоленской Иконы Божией Матери прошла литургия, которую провел Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. После этого представители духовенства отправились на Смоленское кладбище к часовне, которую, по преданию, помогала строить сама матушка Ксения, как святую называют прихожане.

Пришедшие сюда просят у Блаженной Ксении здоровья, счастья в личной жизни для себя и близких, сил в преодолении трудностей. Для этого у часовни стоят ящички, в которые можно положить записку. Поток верующих сюда никогда не иссякает, но в день памяти святой тут особенно многолюдно.