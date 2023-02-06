Огромные очереди выстроились к часовне Ксении Блаженной в Петербурге в день ее памяти

Петербуржцы пришли к часовне Ксении Блаженной в день ее памяти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Огромные очереди верующих выстроились 6 февраля к часовне Ксении Блаженной на Смоленском кладбище Петербурга. Поклониться одной из самых почитаемых в городе святых пришли сотни человек.

- Сегодня по традиции люди будут идти к любимой святой в ее часовню до позднего вечера, - пишет «Петербургский дневник».

Утром 6 февраля в храме Смоленской Иконы Божией Матери прошла литургия, которую провел Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. После этого представители духовенства отправились на Смоленское кладбище к часовне, которую, по преданию, помогала строить сама матушка Ксения, как святую называют прихожане.

Пришедшие сюда просят у Блаженной Ксении здоровья, счастья в личной жизни для себя и близких, сил в преодолении трудностей. Для этого у часовни стоят ящички, в которые можно положить записку. Поток верующих сюда никогда не иссякает, но в день памяти святой тут особенно многолюдно.