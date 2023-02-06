Автомобили китайского бренда BAW начнут продавать в Петербурге

В Северной столице будут продавать легковые автомобили эконом-класса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге начнут продавать легковые автомобили дилера «Рольф» и китайского производителя автомобилей BAW, который базируется в Пекине. Сейчас готовятся соответствующие соглашения. Поставки планируется реализовать в течение нескольких месяцев.

- Запрос на продажи легковых машин BAW в Петербурге есть и со стороны другого дилера, однако его название не раскрывается, - пишут «Ведомости» со ссылкой на вице-президента ТТП Петербурга Екатерину Лебедеву.

Предполагается, что в Северной столице будут продавать легковые автомобили эконом-класса. А стоимость машин из-за логистики будет выше, чем в Китае. В топовой комплектации цена может составить пять миллионов рублей.

По словам заместителя председателя Комитета по внешним связям Петербурга Арби Абубакарова, в будущем рассматривается вариант локального производства автомобилей BAW в Северной столице.