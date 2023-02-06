Петербургская промышленность выросла почти на 4% за год

Производители увеличили выпуск пищевой продукции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургская промышленность не снижает обороты, несмотря на ситуацию в стране и мире. По данным Петростата, за год она выросла на 3,9 процентов. Это намного выше среднего показателя по России. Об этом в своем радиообращении 6 февраля рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

- Производители увеличили выпуск пищевой продукции, одежды и текстиля, товаров для дома, лекарственных средств и медицинских изделий, - отметил глава города.

По его словам, в увеличении промышленного производства важную роль сыграли городские заказы. Объем государственных закупок в 2022 году был увеличен на 43 процента. При этом, три четверти госзаказа, а это 73 процента, были размещены на предприятиях Северной столицы.