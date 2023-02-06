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НовостиОбщество6 февраля 2023 17:12

Более миллиона кубометров снега отправлено на утилизацию с начала зимы в Петербурге

На улицах города трудятся более тысячи дворников
Анастасия НУРАДИЛОВА
На улицах города трудятся более тысячи дворников

На улицах города трудятся более тысячи дворников

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дорожные службы Петербурга каждые сутки вывозят с улиц города по десять тысяч кубометров снега. С начала зимнего сезона на утилизацию отправлен 1 миллион 135 тысяч кубометров. С первого снегопада уровень выпавших осадков уже достиг отметки выше метра – 101 сантиметр.

- Улицы чистят 834 единицы техники. Эти машины вывозят снег и распределяют гололедные материалы, - говорится в сообщении пресс-службы Комитета по благоустройству Петербурга.

Также в городе трудятся 1003 работников ручного труда. Они убирают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, подходы к социальным объектам. 932 специалиста приводят в порядок территории парков, скверов и бульваров. Там же работают 260 тракторов и грузовиков садово-парковых предприятий.