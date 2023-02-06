Движение автомобилей ограничат из-за съемок фильма на Васильевском острове 10 и 11 февраля

Проезд по одной улице будет закрыт Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение автомобилей временно ограничат на Васильевском острове из-за съемок художественного фильма «Цербер». Ограничения будут действовать 10 и 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

- С полуночи до восьми часов утра будет запрещена остановка на Волховском переулке от Тучкова переулка до дома №4, на набережной Макарова от Среднего проспекта Васильевского острова до Волховского переулка, - говорится в сообщении ведомства.

С полуночи 10 февраля до 23:59 11 февраля нельзя будет останавливаться на Тучковом переулке от Волховского переулка до дома №6. Полностью перекроют Волховский переулок от Тучкова переулка до дома №4. Это ограничение будет действовать с 8 часов утра 10 февраля до 23:59 11 февраля.

В детективе «Цербер» покажут Петербург в 1826 году. Речь в кинокартине пойдет от восстании декабристов и о том, что происходило после исторического события.