Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 февраля 2023 18:02

Воспитанников ресурсного центра в Выборге эвакуировали из-за пожара в раздевалке

36 детей отвели в ближайшее здание детского сада
Анастасия НУРАДИЛОВА
В здании загорелась раздевалка. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

В здании загорелась раздевалка. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Детское учреждение горело в Ленинградской области. Пожарные тушили ресурсный центр, который находится в Выборге. В здании вспыхнула раздевалка на втором этаже. Площадь возгорания составила менее десяти квадратных метров, спасателям удалось быстро справиться с огнем.

- В пожаре никто не пострадал. Все 36 воспитанников были эвакуированы в ближайшее здание детского сада, - сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграмм-канале.

Сейчас в здании ресурсного центра работают дознаватели, которые установят точные причины пожара. Помещение будет приведено в порядок 7 февраля. Этим займутся сотрудники центра, пока дети будут на учебе. Администрация Ленобласти окажет учреждению всю необходимую помощь.