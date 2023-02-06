Почти 200 человек пропали в Ленобласти в январе

Волонтеры организовали 12 выездов. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» подвели итоги января. За месяц добровольцам поступило 199 заявок в Ленобласти. Это среднее количество обращений для января, как сообщают активисты. Стало меньше лесных поисков, а искать людей около воды не приходилось ни разу.

- Но в отрядном тревожном канале все равно редко случалось затишье. За месяц поступили 61 срочная заявка, было 12 выездов. Но зато было где попрактиковаться новичкам, их в январе пришло особенно много, - говорится в сообщении отряда в сообществе во «ВКонтакте».

В паблике также приведена статистика поисков за первый месяц года. Живыми найдены 132 человека. «Найден. Погиб» написано на 12 ориентировках. Удалось также три раза найти родных людей тем, кто потерял с ними связь. Неудачей закончились пока 19 заявок – столько людей добровольцам еще не удалось найти.