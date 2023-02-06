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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 19:54

Спасатели тушили пожар в жилом доме на Замшиной улице в Петербурге

На первом этаже загорелся электрощит
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место ЧП выезжали три пожарные машины

На место ЧП выезжали три пожарные машины

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожар в пятиэтажном жилом доме произошел в Калининском районе Северной столицы вечером в понедельник, 6 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Замшиной улице поступило в 21:25. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что на первом этаже здания загорелся электрощит. Специалисты боролись с огнем около получаса. Пламя было ликвидировано в 22:15.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали три пожарные машины и 15 спасателей МЧС. Обстоятельства и причины случившегося будут устанавливать дознаватели.