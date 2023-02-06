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НовостиОбщество6 февраля 2023 20:06

Медицинскому центру в Петербурге присвоили имя онколога Николая Напалкова

Выдающийся врач когда-то стал инициатором создания медучреждения
Анастасия НУРАДИЛОВА
Медицинскому центру в Петербурге присвоили имя онколога Николая Напалкова

Медицинскому центру в Петербурге присвоили имя онколога Николая Напалкова

Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургскому центру специализированных видов медицинской помощи присвоили имя онколога Николая Напалкова. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба Смольного.

- Решение было принято на заседании топонимической комиссии, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Николай Напалков – выдающийся онколог и академик РАМН. Врач и ученый умер в 2008 году. Он 15 лет работал директором НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова. Будучи профессионалом своего дела, он способствовал развитию и становлению онкологической службы Петербурга.

К слову, именно Николай Напалков стал инициатором создания центра специализированных видов медицинской помощи, поэтому учреждение будет заслуженно носить его имя.