Медицинскому центру в Петербурге присвоили имя онколога Николая Напалкова Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургскому центру специализированных видов медицинской помощи присвоили имя онколога Николая Напалкова. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба Смольного.

- Решение было принято на заседании топонимической комиссии, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Николай Напалков – выдающийся онколог и академик РАМН. Врач и ученый умер в 2008 году. Он 15 лет работал директором НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова. Будучи профессионалом своего дела, он способствовал развитию и становлению онкологической службы Петербурга.

К слову, именно Николай Напалков стал инициатором создания центра специализированных видов медицинской помощи, поэтому учреждение будет заслуженно носить его имя.