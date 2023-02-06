Более 518 тысяч квадратных метров жилья ввели в Петербурге за январь Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 518 тысяч квадратных метров жилья введено в Петербурге в 2023 году. Это 112 домов на 12685 квартир. Больше всего жилых зданий введено в Красносельском районе: семь домов на 3277 квартир, общая площадь которых составляет почти 120 тысяч квадратных метров.

- На втором месте по объему ввода жилищного строительства стал Выборгский район – сдано более 98 тысяч квадратных метров, это три дома на почти 2700 квартир. На третьем месте Красногвардейский район, - говорится в сообщении пресс-службы Комитета по строительству Петербурга.

Также за месяц в Петербурге сдано в эксплуатацию 13 объектов общегражданского назначения. Среди них объект спорта, ресторан, а также реконструкция нежилого здания на Гороховой улице в Адмиралтейском районе.