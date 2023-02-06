Волонтеры ищут женщину, пропавшую две недели назад в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут женщину, которая пропала в Петербурге две недели назад. Ориентировка с ее фотографией появилась в официальном сообществе отряда во «ВКонтакте».

- Женщина 1991 года рождения пропала 21 января. С тех пор нет информации о ее местонахождении, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост пропавшей петербурженки составляет 172 сантиметра. Она худощавого телосложения, с черными волосами и карими глазами. В день исчезновения на ней был надет пуховик серебристого цвета, черные брюки и черные ботинки.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые могут помочь в распространении ориентировок и в случае необходимости готовы отправиться на поиски женщины.