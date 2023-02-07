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НовостиОбщество6 февраля 2023 21:29

Доля пустующих площадей стрит-ритейла снизилась до 8,4% в Петербурге

В 2022 году рынок стрит-ритейла восстанавливался после пандемии ковида
Анастасия НУРАДИЛОВА
Лидерами считаются заведения общественного питания

Лидерами считаются заведения общественного питания

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге стало меньше свободных площадей на рынке стрит-ритейла. Их доля снизилась до 8,4 процентов. По мнению экспертов, причиной такого явления стало увеличение внутреннего туристического потока. За год открытых объектов стрит-ритейла стало на 17 процентов больше, чем закрытых. Лидерами считаются заведения общественного питания.

- Если в спальных районах преобладают продуктовые магазины (16%), то в центре города большая часть площадей занята кафе и ресторанами с долей 30-40% и больше, - сообщает пресс-служба NF Group.

В 2022 году рынок стрит-ритейла восстанавливался после пандемии коронавируса. На Невском проспекте доля свободных площадей составляет 8 процентов. При этом на Старо-Невском проспекте пустует 11,1 процентов помещений.