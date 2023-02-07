Клинические исследования первой вакцины против РС-вирусов начались в Петербурге

В Петербурге начались клинические исследования первой вакцины против РС-вирусов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге начались клинические исследования вакцины для профилактики респираторно-синцитиальной вирусной инфекции. Ее разработали ученые в НИИ гриппа имени Смородинцева. Сейчас на стадии первая фаза исследований. Об этом 6 февраля 2023 года пишет ТАСС.

- В рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека" ученые разработали интраназальную векторную вакцину RSV/Flu-01E для профилактики респираторно-синцитиальной вирусной инфекции. Первая фаза клинического исследования новой вакцины уже стартовала, - пишет издание.

Исследования помогут изучить безопасность, а также иммуногенность вакцины при однократном введении в нос. Препарат должен помочь снизить заболеваемость, а также риск развития тяжелых форм болезни, в первую очередь, у пожилых пациентов с иммунодефицитом.