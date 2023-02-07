Облачно и до минус 2 будет в Петербурге 7 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург во вторник, 7 февраля 2023 года, окажется под влиянием теплого фронта. В городе установится мягкая погода с небольшим минусом, будет облачно, пройдет небольшой снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня на метеорологические условия в Северной столице окажет влияние теплый атмосферный фронт, который скользнет вдоль северных границ региона. Ожидается преобладание облачной погоды, местами, преимущественно в северо-западных районах, пройдет небольшой снег, гололедица, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге температура воздуха от нуля до минус 2 градусов, по Ленинградской области также от нуля, но до минус 5 градусов. Ветер с северного сменится на теплый, юго-западный 3-8 метров в секунду.

В среду пройдет небольшие осадки и потеплеет до плюс 2 градусов.