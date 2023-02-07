Спрос на работников сферы науки и образования вырос в Петербурге на 66%

За год спрос на работников в сфере науки и образования в Петербурге вырос на 66% Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за год очень сильно вырос спрос на работников в сфере науки и образования. По всей стране спрос вырос на 56 процентов, а в Северной столице и того больше - на 66 процентов. Об этом 7 февраля 2023 года сообщает сервис hh.ru.

- Наибольшая доля вакансий в научной и образовательной области зафиксирована в Москве - каждая пятая вакансия, а также в Санкт-Петербурге - 10 процентов, - говорится в исследовании сервиса. - Спрос на работников данной области в Северной столице вырос на 66 процентов.

Причем, огромное количество вакансий появилось как в онлайн-школах, так и в государственных и частных учебных заведениях, вузах и исследовательских центрах. В лидерах по спросу университет ИТМО, биотехнологическая компания БИОКАД, Онлайн-школа №1, Skyeng, ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет и многие другие.