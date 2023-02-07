Каждый пятый петербуржец задумывался о покупке электромобиля

Каждый пятый петербуржец задумывается о покупке электромобиля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти каждый пятый житель Санкт-Петербурга задумывался о том, чтобы приобрести электромобиль. Однако владельцев такого вида транспорта в городе значительно меньше. Электрокары многих смущают своей высокой ценой, а также отсутствием инфраструктуры в Северной столице под такой вид автомобиля. Об этом 7 февраля 2023 года сообщает сервис SuperJob.

- О покупке электромобиля задумываются 19 процентов петербуржцев. Семь из 10 респондентов пока не готовы отказаться от своего авто в пользу электрокара, - сообщает сервис.

Причины опрошенные называют в основном одни: «В нашей стране пока недостаточно развита соответствующая инфраструктура»; «В нашем регионе тяжело использовать круглогодично. Заряжать негде».

Отметим, что мужчины чаще женщин задумываются по покупке электрокара. Больше всего же желающих пересесть на экологичный вид транспорта — среди горожан моложе 34 лет.