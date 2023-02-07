Подросток выжил после падения с 25-метровой высоты в Петербурге

Подросток упал с 25-метровой высоты в Петербурге и выжил Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге подросток чудом выжил, упав с 25-метровой высоты. Все произошло вечером 6 февраля 2023 года в Красносельском районе города. По предварительным данным, 15-летний мальчик выпал из окна дома и приземлился прямиком на козырек парадной. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 20:30 часов сотрудники скорой помощи забрали подростка от дома на улице Партизана Германа. Насколько известно, мальчик упал из окна восьмого этажа на козырек парадной, - рассказал источник.

Мальчика госпитализировали в Детскую больницу №1. У него диагностировали перелом позвонков, множества костей, ушиб легких, ушиб головного мозга тяжелой степени. Состояние подростка крайне тяжелое. Сейчас он находится в отделении реанимации.

Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.