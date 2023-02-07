Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 февраля 2023 6:46

Труп 12-летнего мальчика нашли на Васильевском острове в Петербурге

Предположительно, ребенок упал с высоты
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Мертвый пятиклассник найден на асфальте на Васильевском острове

Мертвый пятиклассник найден на асфальте на Васильевском острове

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Васильевском острове Санкт-Петербурга нашли труп 12-летнего мальчика. Тело ребенка вечером 6 февраля 2023 года заметил прохожий рядом с домом на Железноводской улице. Он сразу же позвонил в экстренную службу и рассказал о произошедшем, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 21:16 в службу 112 поступило сообщение от очевидца о том, что у дома на Железноводской улице на асфальте лежит мальчик, на вид 10 лет, - рассказал источник.

На место прибыли сотрудники полиции. На огороженной дворовой территории дома они нашли труп ребенка. Им оказался 12-летний ученик пятого класса. Мальчик жил в доме, рядом с которым его обнаружили.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, мальчик выпал из окна дома.