Пенсионер три года насиловал падчерицу своего сына в Петербурге

Пенсионер из Парголово три года насиловал падчерицу своего сына Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионер три года насиловал падчерицу своего сына. Все началось еще в 2021 году, но только сейчас в январе 2023 года, после того, как пенсионер в очередной раз изнасиловал подростка, мать девочки обо всем узнала и обратилась в полицию. Об этом 7 февраля сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В полицию обратилась мать 16-летней девочки. Женщина рассказала, что в середине 2021 года она с тремя детьми приехала из Новгородской области и поселилась в съемной квартире на Тихоокеанской улице в Парголово вместе с сожителем и его престарелыми родителями. Тогда 74-летний отец ее гражданского мужа, применив физическую силу, изнасиловал ее дочь, - рассказал источник.

Летом 2022 года вся семья переехала в новую съемную квартиру на Петергофском шоссе. Там пенсионер вновь изнасиловал девочку. Уже в 2023 году семья снова вернулась в Парголово, где отец ее отчима в очередной раз надругался над девочкой.

Мать узнала обо всем 27 января. Забрав всех детей она вернулась обратно в Новгородскую область. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пенсионера-педофила разыскивают.