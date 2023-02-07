В трех районах Петербурга ограничат проезд транспорта с 9 февраля

Движение транспорта ограничат в трех районах Петербурга с 9 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 9 февраля 2023 года введут ограничения на дорогах в трех районах города. Об этом автомобилистов предупредили в ГАТИ. Так, в Адмиралтейском районе ограничение продлится в течение двух лет.

- В Адмиралтейском районе на время размещения пешеходной галереи будет ограничен проезд по улице Розенштейна от набережной Обводного канала до Молодежного переулка у дома 43-45 по улице Шкапина. Ограничение продлится с 9 февраля 2023 года по 19 апреля 2025 года, - сообщили в инспекции.

В Колпинском районе 9 и 10 февраля будет ограничено движение по Водопадной улице рядом с Вознесенским шоссе.

В поселке Шушары, который находится в Пушкинском районе города, с 9 февраля по 27 марта ограничат проезд по Витебскому проспекту от Пушкинской улицы до Шушарской дороги.