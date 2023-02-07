Смертельное ДТП произошло на Таллинском шоссе в Ленобласти

Hyundai Creta и «Жигули» столкнулись на Таллинском шоссе. Фото: СОЦСЕТИ

Второе за сутки серьезное ДТП с погибшими произошло на трассах Ленобласти. На этот раз трагедия случилась на Таллинском шоссе. Утром 7 февраля у поселка Зимитицы столкнулись Hyundai Creta и «Жигули». Последние от удара разорвало напрочь.

- ДТП Зимитицы. Серьезно. В машине труп, - пишут очевидцы в соцсетях.

При этом на обочине стоят несколько машин скорой помощи со включенными мигалками, а с искореженными легковушками работают спасатели. По предварительным данным, погибли два человека. Сейчас данные о количестве жертв и пострадавших уточняются. На месте находятся наряды ГИБДД.

Напомним, что накануне в массовом лобовом ДТП под Гатчиной погибли два человека и еще два серьезно пострадали.