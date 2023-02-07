Видео с места смертельного ДТП на Таллинском шоссе в Ленобласти опубликовано в соцсетях

В Зимитицах серьезное ДТП. Фото: СОЦСЕТИ

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места смертельного ДТП на Таллинском шоссе в Ленобласти. Утром 7 февраля у поселка Зимитицы в Волосовском районе лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля: Hyundai Creta и «Жигули». Отечественную машину смяло в гармошку.

- Там кошмар, что творится. Труп в машине, - сообщают на видео водители проезжающих мимо автомобилей.

По предварительным данным, погибших двое. Еще одно тело достали из «Жигулей» прибывшие на вызов спасатели. Сейчас на месте аварии работают экипажи ГИБДД и врачи скорой помощи. Проезд по трассе ограничен.

Официальных данных по числу погибших и пострадавших не поступало.