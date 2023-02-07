Вакансия доставщика жвачек открылась в Петербурге

В Петербурге ищут доставщика жвачек на зарплату до семи тысяч рублей в день. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Какой только работы нет в большом городе. Так, в Петербурге открылась вакансия доставщика...жвачек. Курьера на приличную зарплату - до 7 тысяч рублей в смену - ищет одна из организаций Северной столицы.

- Предыдущий опыт работы не имеет значения. Доставщику жвачек предлагают доход до 500 рублей в час (или от 3 400 до 7 000 рублей за смену) и ежедневные выплаты, - сообщает пресс-служба сервиса «Авито Работа».

Особых требований к претендентам нет. График сменный, возможен как полный день, так и подработка утром, днем или вечером. Причем во всех районах города. В обязанности курьера входит доставка легких коробок с жевательной резинкой (до двух килограммов весом) в торговые центры Петербурга. Учитывая это, вакансия подойдет и женщинами студентам со старшеклассниками. Будущего курьера оформят как самозанятого.