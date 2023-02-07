Полиция со стрельбой задержала группу дачных воров под Петербургом / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Под Санкт-Петербургом сотрудники полиции со стрельбой задержали группу дачных воров. Банда орудовала в Гатчинском районе Ленобласти. Заявления о кражах начали поступать в последнее время. У дачников похищали ценное имущество, в том числе дорогостоящий бензо-электроинструмент. По ряду фактов возбуждены уголовные дела. Об этом 7 февраля 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В ночь на 6 февраля в уголовный розыск поступила информация о краже из дачных домов в садоводстве «Новинка». Воры были на двух автомобилях «Хендай Солярис», - рассказали в полиции.

Оперативники отправились на место. Вскоре они остановили оба автомобиля. Были задержаны пятеро человек, в том числе трое мигрантов. В багажниках нашли украденные вещи;

Один из воров, 33-летний мужчина, вырвался и убежал в лес. За ним началась погоня. СПустя час беглеца нашли. Он достал нож, распылил в лицо полицейскому газ из баллончика и пытался напасть. Тогда оперативник применил табельное оружие, выстрелив преступнику в ногу. Ему была оказана первая медицинская помощь и вызваны медики.