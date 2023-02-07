Полиция: в ДТП на Таллинском шоссе погибли три человека и один пострадал

В ДТП в Зимитицах погибли три человека. Фото: СОЦСЕТИ

В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на Таллинском шоссе. Утром 7 февраля у поселка Зимитицы лоб в лоб столкнулись Hyundai Creta и «Жигули». Но оказалось, что был и третий участник.

- В 07:40 на 88 километре автодороги «Нарва» грузовой автомобиль Volvo совершил столкновения с впереди остановившемся для поворота налево автомобилем ВАЗ-2105, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После этого «Жигули» выбросило на встречную полосу, прямо под ехавший Hyundai. От страшного удара на месте аварии погибли 21-летний водитель «Жигулей», его 22-летний пассажир и 54-летний водитель встречной иномарки. Еще один пассажир ВАЗа госпитализирован в средне-тяжелом состоянии.

Шофер фуры не пострадал.