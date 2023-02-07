Горсуд Петербурга оставил в силе оправдательный приговор по делу о сексуальном насилии в детском доме

Горсуд утвердил оправдательный приговор по делу о сексуальном насилии в детдоме. Фото: Олег ЗОЛОТО

Городской суд Петербурга оставил в силе оправдательный приговор в отношении педагогов одного из детских домов, которых обвиняли в сексуальном насилии над воспитанниками. Громкое дело стало достоянием общественности весной 2017 года, когда начались допросы и задержания. В СК считали доводы обвинения убедительными, но в декабре 2021 года суд оправдал всех пятерых фигурантов, один из которых к тому времени уже умер.

- Судом первой инстанции все фигуранты были оправданы в связи с отсутствием события преступления. За ними признано право на реабилитацию, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Однако тот приговор был обжалован представителями потерпевших и обвинением. Дело дошло до высшей судебной инстанции города. Но и апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда, оставила вердикт райсуда без изменений.

- Приговор вступил в законную силу, - отмечают в пресс-службе судов.